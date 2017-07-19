Министерство труда и соцзащиты Новосибирской области откроется в сентябре

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Министерство труда и социальной защиты Новосибирской области, созданное после ликвидации министерства социального развития и министерства труда и трудовых ресурсов, начнет работу в сентябре. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель губернатора региона Александр Титков.

"Юридически статус новое министерство в нашей дорожной карте получит на сессии Законодательного собрания, после его утверждения", - сказал он.

Титков пояснил, что форма ликвидации министерств и создания нового была выбрана для того, чтобы новое ведомство как можно раньше получило юридическую возможность выполнять свои функции. По его словам, другие модели - объединение, реорганизация займут гораздо большее времени, что сделает вновь создаваемое ведомство на долгое время недееспособным, а это, отметил Титков, "ежедневная работа по оказанию социальных услуг для 800 тысяч получателей льгот и субсидий".

Оптимизация социального блока, по словам Титкова, направлена на облегчения межведомственного взаимодействия на региональном и федеральном уровне: на федеральном уровне функционирует одно ведомство, на региональном - два, что создает определенные сложности в работе. Кроме того, в министерство образования будет курировать систему среднего специального образования, которым ранее занималось Минтруда региона. Это позволит, по словам замгубернатора, восстановить "цепочку непрерывного образования: дошкольное- школьное-средне-специальное и высшее".

Реорганизация социального блока затронет около 10% сотрудников министерства социального развития, должности которых сократят, однако власти предложат им работу по профилю в государственных учреждениях. Руководителя нового ведомства назначит губернатор региона, его кандидатура пока неизвестна.