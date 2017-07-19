Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министерство труда и соцзащиты Новосибирской области откроется в сентябре

Сибирь
19 июля, 12:00 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

Ведомство создается после ликвидации министерства социального развития и министерства труда и трудовых ресурсов

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Министерство труда и социальной защиты Новосибирской области, созданное после ликвидации министерства социального развития и министерства труда и трудовых ресурсов, начнет работу в сентябре. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель губернатора региона Александр Титков.

"Юридически статус новое министерство в нашей дорожной карте получит на сессии Законодательного собрания, после его утверждения", - сказал он.

Титков пояснил, что форма ликвидации министерств и создания нового была выбрана для того, чтобы новое ведомство как можно раньше получило юридическую возможность выполнять свои функции. По его словам, другие модели - объединение, реорганизация займут гораздо большее времени, что сделает вновь создаваемое ведомство на долгое время недееспособным, а это, отметил Титков, "ежедневная работа по оказанию социальных услуг для 800 тысяч получателей льгот и субсидий".

Оптимизация социального блока, по словам Титкова, направлена на облегчения межведомственного взаимодействия на региональном и федеральном уровне: на федеральном уровне функционирует одно ведомство, на региональном - два, что создает определенные сложности в работе. Кроме того, в министерство образования будет курировать систему среднего специального образования, которым ранее занималось Минтруда региона. Это позволит, по словам замгубернатора, восстановить "цепочку непрерывного образования: дошкольное- школьное-средне-специальное и высшее".

Реорганизация социального блока затронет около 10% сотрудников министерства социального развития, должности которых сократят, однако власти предложат им работу по профилю в государственных учреждениях. Руководителя нового ведомства назначит губернатор региона, его кандидатура пока неизвестна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума приняла закон о курортном сборе
2
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
3
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
4
Суд освободил инвалида Мамаева под подписку о невыезде
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
Первые точки продажи сети "Едим как дома" появятся к концу 2017 года
7
В Перми автобус съехал в кювет, пострадали 10 человек
Темы дня
Реклама