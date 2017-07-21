Источник: экс-глава Бурятии Наговицын может стать сенатором от республики

УЛАН-УДЭ, 21 июля. /ТАСС/. Экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын, ушедший в отставку в феврале 2017 года, может стать сенатором от республики после выборов главы региона в сентябре. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правительстве Бурятии.

"Вячеслав Наговицын значится среди претендентов на пост члена Совета Федерации от исполнительной власти региона, предложенных кандидатом Алексеем Цыденовым (временно исполняющим обязанности главы Бурятии - прим. ТАСС)", - сказал собеседник.

Также среди претендентов в списке Цыденова - действующий сенатор Татьяна Мантатова и председатель Бурятского регионального отделения "Справедливой России" Иринчей Матханов. Один из троих, в случае победы Цыденова на выборах, займет кресло в Совете Федерации от исполнительной власти Бурятии.

Вячеслав Наговицын проработал на посту главы Бурятии два срока, с 2007 по 2017 гг. Сложив свои полномочия 7 февраля, он заявил журналистам, что не исключает связи его работы в дальнейшем "с помощью республике".

Выборы главы Бурятии пройдут 10 сентября, в единый день голосования. Сейчас в региональной Избирательной комиссии идет проверка документов для регистрации. Их на прошлой неделе подали Батодалай Багдаев ("Коммунисты России"), Сергей Дорош (ЛДПР), Вячеслав Мархаев (КПРФ), Алексей Цыденов ("Единая Россия"). Эксперты проверяют подлинность подписей, наличие или отсутствие совпадений подписей в листах поддержки кандидатов муниципальными депутатами и избранными на муниципальных выборах главами муниципальных образований.