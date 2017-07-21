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В Новосибирске начались работы по завершению самого проблемного долгостроя

Сибирь
21 июля, 10:45 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

На завершение строительства объекта на улице Тульской необходимо порядка 800 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 21 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Застройщик самого проблемного в Новосибирске долгостроя на улице Тульской приступил к работам по его завершению, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры новосибирской мэрии Алексей Кондратьев.

"Подписан договор генерального подряда между застройщиком - компанией "Баутехник" и подрядчиком - СМУ-9, пройден подготовительный этап - оценка дефектов долгостроя. Застройщик приступил к работам по периметру фасада, в частности, ведется его остекление", - сказал он.

Всего на завершение строительства необходимо порядка 800 млн рублей, первые 60 млн на счет жилищно-строительного кооператива (ЖСК) дома поступят от города в рамках масштабного инвестиционного проекта. "Этих средств хватит на то, чтобы возобновить и активизировать работу по базовым направлениям, чтобы объект ушел в зиму с закрытым контуром", - отметил заместитель мэра, добавив, что остальную сумму ЖСК планирует получить от продажи свободных квартир.

В доме, строительство которого планируют завершить к началу 2019 года, получат квартиры около 500 обманутых дольщиков. Также ведется работа с еще примерно 100 дольщиками, которые не имеют договора участия в долевом строительстве и статуса "обманутый дольщик", но подписали с бывшим подрядчиком предварительные соглашения. Их статус будет подтвержден в рамках уголовного дела, затем мэрия подпишет с ними соглашения, однако, скорее всего, квартиры они получат уже в других новостройках.

Строительство дома по адресу ул. Тульская, 82 в Новосибирске началось в 2004 году, но было остановлено из- за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика - ООО "Баутехник". Были проданы еще десятки квартир, но с одними покупателями заключили договоры долевого участия, а с другими только предварительные, так и не оформив их должным образом.

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