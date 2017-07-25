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Лоукостер "Победа" получит поддержку Минтранса РФ для регулярных полетов в Улан-Удэ

Сибирь
25 июля, 10:50 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 25, июля. /ТАСС

Авиакомпания начнет полеты по рейсу Москва - Улан-Удэ 30 сентября

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© Марина Лысцева/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта России поддержит авиакомпанию "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в осуществлении регулярного сообщения Улан-Удэ с Москвой. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих после совещания с участием вице-премьера РФ Аркадия Дворковича в столице Бурятии.

Лоукостер начнет полеты по рейсу Москва - Улан-Удэ 30 сентября, и пока, по словам временно исполняющего обязанности (врио) главы Бурятии Алексея Цыденова, расписание составлено только до марта 2018 года включительно.

"Минтранс России поддерживает республику в том, чтобы авиакомпания "Победа" заходила сюда, чтобы дать возможность жителям республики летать дешевле. Будем по этому поводу стимулировать ее ("Победу") к тому, чтобы она продолжала полеты и в дальнейшем", - сказал Дитрих.

Аркадий Дворкович, в свою очередь, отметил, что "Победа" постепенно расширяет свою сеть, город за городом открываются новые маршруты.

"Тарифы конкурентоспособные, от 5 тыс. рублей - ниже просто невозможно, с учетом расстояний нашей страны. Мы эту компанию ("Аэрофлот") поддерживаем, существенную часть прибыли она направляет на развитие этой авиакомпании ("Победы"), чтобы обеспечить мобильность граждан, живущих в отдаленных уголках нашей страны, включая жителей Бурятии", - сказал он. Приход авиакомпании-лоукостера стал возможным благодаря договоренностям Алексея Цыденова с руководством "Аэрофлота".

На прошлой неделе стартовала продажа авиабилетов "Победы" по цене от 4999 рублей в одну сторону. Часть билетов была распродана по промо-тарифу - 999 рублей. Полеты будут осуществляться три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Пока по маршруту Москва - Улан-Удэ летают две авиакомпании, цена билета на осенний период начинается от 15-16 тыс. рублей в одну сторону.

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