Арестован водитель, сбивший троих детей в Красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Водитель ВАЗ-2106, наехавший на группу детей в Курагинском районе Красноярского края, в результате чего годовалый мальчик погиб, а две девочки получили травмы, арестован. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
"По ходатайству следователей МО МВД России "Курагинский" на два месяца арестован виновник смертельного ДТП", - сообщило ведомство.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель в субботу, 22 июля, управляя автомобилем в селе Березовском, допустил наезд на группу детей. Мальчик, находившийся в коляске, погиб. Две девочки восьми и четырех лет были госпитализированы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Как уточнили ТАСС в министерстве здравоохранения края, четырехлетняя девочка находится в больнице в Курагинском районе. "Ее состояние удовлетворительное, госпитализация в Красноярск ей не требуется", - сказал собеседник агентства во вторник. Вторая девочка бортом санитарной авиации была доставлена в Красноярск, ее состояние медики оценивают как тяжелое, у ребенка серьезная черепно-мозговая травма.