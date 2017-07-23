МВД возбудило дело в отношении пьяного водителя, сбившего троих детей в Красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. МВД возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Красноярского края, который в субботу, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, сбил троих детей, один из которых погиб на месте. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.
"Следователями МО МВД России "Курагинский" возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб ребенок, еще двое детей пострадали. Действия водителя, который находился в алкогольном опьянении за рулем автомобиля ВАЗ-2106, квалифицируются по признакам преступления по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - уточнили в ведомстве.
Трагедия произошла 22 июля в селе Березовское Курагинского района Красноярского края. Пьяный водитель на "Жигулях" врезался в детей, которые шли по обочине во встречном направлении. В результате мальчик 2016 года рождения, который находился в коляске, погиб на месте, а две девочки 2008 и 2013 г. р. с травмами были доставлены в больницу.