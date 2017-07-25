Банк России отозвал иск к ГЭС в Иркутске

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ТАСС, 25 июля. Банк России отозвал иск к Тельмамской ГЭС (входит в группу En+) об исполнении предписания об оферте акционерам "Иркутскэнерго", которую нужно было осуществить еще в 2016 году. Об этом сообщили ТАСС в Арбитражном суде Иркутской области, куда подавался иск.
"Производство по делу прекращено, поскольку Центральный банк ходатайствовал об отказе от искового заявления", - сказал собеседник агентства.
Ранее Банк России подал иск к ООО "Тельмамская ГЭС", в котором требовал исполнить выданное в 2016 году предписание о об оферте акционерам энергоугольной компании "Иркутскэнерго". 40,285% ее акций "Тельмамская ГЭС" приобрела в 2016 году у "Интер РАО" за 70 млрд рублей, и, согласно предписанию, должна была выставить оферту миноритарным акционерам компании. Иск находился в производстве с марта 2017 года.
Как ранее сообщалось, в июне 2017 года "Тельмамская ГЭС" выставила миноритарным акционерам оферту на выкуп акций по 17,42 руб. за бумагу. Миноритарные акционеры владеют примерно 9% акций "Иркутскэнерго". Совет директоров компании рекомендовал миноритариям принять это предложение.
"Иркутскэнерго" - энергоугольная компания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции. Установленная мощность электростанций компании - 12,9 ГВт.
ООО "Тельмамская ГЭС" - дочерняя компания "Евросибэнерго", входящего в группу En+ Олега Дерипаски. Занимается проектом строительства одноименной ГЭС на реке Мамакан в Иркутской области.