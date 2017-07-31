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Более 30 человек отравились в Туве на выходных

Сибирь
31 июля, 9:33 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 31, июля. /ТАСС

Госпитализировано девять взрослых и один ребенок, что послужило источником отравления, в Минздраве региона не сообщили

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КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Более 30 человек обратились за медицинской помощью из-за пищевого отравления в столице Тувы - Кызыле. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава республики.

"За субботу и воскресенье за медицинской помощью обратилось 32 человека, в том числе четверо детей. Госпитализировано девять взрослых и один ребенок. По состоянию на утро понедельника у всех госпитализированных состояние средней и легкой степени тяжести", - уточнили в региональном министерстве.

Что послужило источником отравления, в Минздраве не сообщили, отметив, что эпидемиологическим расследованием занимается региональное управление Роспотребнадзора, представители этого ведомства пока недоступны для комментариев.

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