Более 30 человек отравились в Туве на выходных

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Более 30 человек обратились за медицинской помощью из-за пищевого отравления в столице Тувы - Кызыле. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава республики.

"За субботу и воскресенье за медицинской помощью обратилось 32 человека, в том числе четверо детей. Госпитализировано девять взрослых и один ребенок. По состоянию на утро понедельника у всех госпитализированных состояние средней и легкой степени тяжести", - уточнили в региональном министерстве.

Что послужило источником отравления, в Минздраве не сообщили, отметив, что эпидемиологическим расследованием занимается региональное управление Роспотребнадзора, представители этого ведомства пока недоступны для комментариев.