Бурятия предлагает Монголии поставки электроэнергии вместо строительства ГЭС на Селенге

УЛАН-УДЭ, 1 августа. /ТАСС/. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов предложил поставлять электроэнергию в Монголию в качестве альтернативы строительству ГЭС на территории Монголии на реке Селенга - главном притоке озера Байкал. Это предложение он озвучил во время рабочей встречи с государственным секретарем Министерства окружающей среды и туризма Монголии Цэгмидом Цэнгэлом, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Бурятии.

"У нас есть альтернативный вариант - поставка электроэнергии из Бурятии. Во-первых, это будет значительно выгоднее, чем стоимость электроэнергии, получаемой от ГЭС. Во-вторых, у нас уже сейчас есть профицит электроэнергии в регионе, поэтому проблем с поставками не будет никаких", - сказал Цыденов.

Цэгмид Цэнгэл, в свою очередь, согласился рассмотреть вариант, предложенный бурятской стороной. "Такой вариант мы учтем. Пусть ученые начнут прорабатывать", - приводит его слова пресс-служба.

Цыденов сообщил, что уже есть инвестор, готовый начать строительство линий электропередачи (ЛЭП) между Бурятией и Монголией. "Объем строительства ЛЭП примерно такой же, как при строительстве ГЭС, но объемы инвестиций гораздо ниже, и в итоге не будет долговой зависимости от кредиторов", - подчеркнул врио главы Бурятии.

Планы испытывающей энергодефицит Монголии по строительству каскада гидроэлектросооружений на Селенге и впадающих в нее реках обсуждаются последние несколько лет. По мнению ученых, этот проект может негативно сказаться на экосистеме озера Байкал и самой Селенги, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала. Ученые обращали внимание и на сейсмическую опасность на территории возможного строительства ГЭС.