Бурятия предлагает Монголии поставки электроэнергии вместо строительства ГЭС на Селенге

Фонд кино поддержит создание фильмов Учителя, Тодоровского и Миндадзе в 2017 годуКультура 1 августа, 12:53
Жильцы пятиэтажек в Москве освобождаются от взносов на капремонт с 1 августаОбщество 1 августа, 12:52
Пассажирские перевозки в поездах дальнего следования в июле снизились впервые с январяТранспорт 1 августа, 12:46
ХК "Автомобилист" заявил о пропаже вещей из раздевалки на арене в Нижнем НовгородеСпорт 1 августа, 12:43
Площадки для строительства по программе реновации в Москве определят до 1 октябряОбщество 1 августа, 12:35
Макрон: заявка Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2028 - положительный сигнал для ПарижаСпорт 1 августа, 12:33
В программу реновации включено 5144 домаОбщество 1 августа, 12:19
Бурятия предлагает Монголии поставки электроэнергии вместо строительства ГЭС на СеленгеСибирь 1 августа, 12:15
Международный паралимпийский комитет поддерживает заявку Лос-Анджелеса на ОИ-2028Спорт 1 августа, 12:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 1 августа. /ТАСС/. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов предложил поставлять электроэнергию в Монголию в качестве альтернативы строительству ГЭС на территории Монголии на реке Селенга - главном притоке озера Байкал. Это предложение он озвучил во время рабочей встречи с государственным секретарем Министерства окружающей среды и туризма Монголии Цэгмидом Цэнгэлом, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Бурятии.
"У нас есть альтернативный вариант - поставка электроэнергии из Бурятии. Во-первых, это будет значительно выгоднее, чем стоимость электроэнергии, получаемой от ГЭС. Во-вторых, у нас уже сейчас есть профицит электроэнергии в регионе, поэтому проблем с поставками не будет никаких", - сказал Цыденов.
Цэгмид Цэнгэл, в свою очередь, согласился рассмотреть вариант, предложенный бурятской стороной. "Такой вариант мы учтем. Пусть ученые начнут прорабатывать", - приводит его слова пресс-служба.
Цыденов сообщил, что уже есть инвестор, готовый начать строительство линий электропередачи (ЛЭП) между Бурятией и Монголией. "Объем строительства ЛЭП примерно такой же, как при строительстве ГЭС, но объемы инвестиций гораздо ниже, и в итоге не будет долговой зависимости от кредиторов", - подчеркнул врио главы Бурятии.
Планы испытывающей энергодефицит Монголии по строительству каскада гидроэлектросооружений на Селенге и впадающих в нее реках обсуждаются последние несколько лет. По мнению ученых, этот проект может негативно сказаться на экосистеме озера Байкал и самой Селенги, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала. Ученые обращали внимание и на сейсмическую опасность на территории возможного строительства ГЭС.