Новое Министерство труда и соцразвития Новосибирской области возглавил Ярослав Фролов

НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назначил и. о. главы нового Министерства труда и социального развития региона. Им стал бывший замминистра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов.

"Сегодня подписал распоряжение о назначении и. о. министра труда и социального развития. Это Фролов Ярослав Александрович. Многим он известен, так как два года последних работал министром здравоохранения Новосибирской области", - сообщил в среду журналистам Городецкий.

Кандидатура и. о. министра должна быть утверждена Заксобранием региона.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты Новосибирской области, созданное после ликвидации Министерства социального развития и Министерства труда и трудовых ресурсов, начнет работу в сентябре.