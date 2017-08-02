Новое Министерство труда и соцразвития Новосибирской области возглавил Ярослав Фролов

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НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назначил и. о. главы нового Министерства труда и социального развития региона. Им стал бывший замминистра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов.
"Сегодня подписал распоряжение о назначении и. о. министра труда и социального развития. Это Фролов Ярослав Александрович. Многим он известен, так как два года последних работал министром здравоохранения Новосибирской области", - сообщил в среду журналистам Городецкий.
Кандидатура и. о. министра должна быть утверждена Заксобранием региона.
Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты Новосибирской области, созданное после ликвидации Министерства социального развития и Министерства труда и трудовых ресурсов, начнет работу в сентябре.