Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Донской: популяция омуля в Байкале может восстановиться за три года

Сибирь
4 августа, 8:17 UTC+3 Бурятия) 4, августа. /ТАСС

Глава Минприроды при этом отметил, что ведомство выступает за то, чтобы оставить любительский лов омуля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАНХОЙ (Республика Бурятия), 4 августа. /ТАСС/. Популяция байкальского омуля может восстановиться за три года, на которые планируется ввести запрет на вылов этой рыбы. Такое мнение высказал журналистам в пятницу в поселке Танхой, в Бурятии, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Если реализовать все проекты по рыборазведению и по реконструкции рыбоводных заводов, то [трех лет] должно хватить", - сказал он.

Доской отметил, что Минприроды РФ выступает за то, чтобы оставить любительский лов омуля. Но, подчеркнул он, "здесь необходимо контролировать ситуацию, потому что в ряде случаев любительский лов плавно перетекает в промышленный, а это относится, скорее, к браконьерству". "Современная техника и различные современные сети существенно увеличивают темпы добычи омуля, а это влияет на поголовье", - сказал он.

"И плюс одна из ключевых задач - это восстановление популяции, рыборазведение. То есть запуск программы по реконструкции рыбоводных заводов здесь, на Байкале", - добавил Донской.

Росрыболовство разработало программу по сохранению омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, в которой предусмотрено установление запрета на добычу байкальского омуля в озере Байкал сроком на три года. В июне 2017 года заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков сообщил, что запрет планируется ввести с 2018 года.

Впервые количество байкальского омуля уменьшилось в 2008 году, до 20 тыс. т, а по итогам 2015 года составляло порядка 10 тыс. т. Динамика сокращения популяции была названа критической с риском полного ее исчезновения в течение нескольких лет.

Причинами сложившейся ситуации ученые называют общую экологическую ситуацию, установившееся маловодье в бассейне Байкала, наблюдающуюся не первый год засуху и браконьерство. Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Донской, Сергей Ефимович Шестаков, Илья Васильевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
2
США изучают варианты ответа на решение РФ сократить число американских дипломатов
3
Путин поручил Генпрокуратуре проверить факты деятельности, наносящей вред экологии Байкала
4
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
5
Две россиянки погибли при взрыве на военном складе в Абхазии
6
Путин поручил найти средства на ликвидацию накопленных отходов Байкальского ЦБК
7
Захарова: США затягивают срок выдачи виз гражданам РФ с целью давления на Москву
Темы дня
Новости партнеров
Реклама