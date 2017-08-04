Донской: популяция омуля в Байкале может восстановиться за три года

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ТАНХОЙ (Республика Бурятия), 4 августа. /ТАСС/. Популяция байкальского омуля может восстановиться за три года, на которые планируется ввести запрет на вылов этой рыбы. Такое мнение высказал журналистам в пятницу в поселке Танхой, в Бурятии, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
"Если реализовать все проекты по рыборазведению и по реконструкции рыбоводных заводов, то [трех лет] должно хватить", - сказал он.
Доской отметил, что Минприроды РФ выступает за то, чтобы оставить любительский лов омуля. Но, подчеркнул он, "здесь необходимо контролировать ситуацию, потому что в ряде случаев любительский лов плавно перетекает в промышленный, а это относится, скорее, к браконьерству". "Современная техника и различные современные сети существенно увеличивают темпы добычи омуля, а это влияет на поголовье", - сказал он.
"И плюс одна из ключевых задач - это восстановление популяции, рыборазведение. То есть запуск программы по реконструкции рыбоводных заводов здесь, на Байкале", - добавил Донской.
Росрыболовство разработало программу по сохранению омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, в которой предусмотрено установление запрета на добычу байкальского омуля в озере Байкал сроком на три года. В июне 2017 года заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков сообщил, что запрет планируется ввести с 2018 года.
Впервые количество байкальского омуля уменьшилось в 2008 году, до 20 тыс. т, а по итогам 2015 года составляло порядка 10 тыс. т. Динамика сокращения популяции была названа критической с риском полного ее исчезновения в течение нескольких лет.
Причинами сложившейся ситуации ученые называют общую экологическую ситуацию, установившееся маловодье в бассейне Байкала, наблюдающуюся не первый год засуху и браконьерство. Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых.