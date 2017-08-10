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QR-сканеры впервые установят на 60% избирательных участков в Томской области

Сибирь
10 августа, 13:21 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 10, августа. /ТАСС

После внедрения технологии первые результаты облизбирком ожидает уже к 10 вечера 10 сентября, хотя ранее они появлялись только к часу ночи

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ТОМСК, 10 августа. /ТАСС/. Избирательные участки Томской области впервые будут оборудованы специальными QR-сканерами, которые автоматически отправляют данные в систему ГАС "Выборы". Устройствами оборудуют 471 участок - это 60% от общего числа, сообщил в четверг журналистам председатель избирательной комиссии региона Эльман Юсубов.

"QR-сканеры будут установлены на 471 избирательном участке (из 770 - прим. ТАСС). Это эксперимент, и использовать их на всех (участках - прим. ТАСС) не получится. В Томске, Северске, Стрежевом, Кедровом 100% участков будут оборудованы сканерами", - сказал Юсубов.

По его словам, использование бюллетеней с QR-кодами и сканеров позволит не только сделать прозрачнее процедуру выборов, но и ускорит подсчет голосов. Первые результаты облизбирком ожидает уже к 10 вечера 10 сентября, хотя ранее они появлялись только к часу ночи, отметил Юсубов.

По его словам, сканеры поставила в Томскую область Центральная избирательная комиссия.

Выборы губернатора пройдут в Томской области 10 сентября. В них принимают участие четыре кандидата: действующий врио губернатора Сергей Жвачкин ("Единая Россия"), депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР) и два депутата Законодательной думы Томской области - Наталья Барышникова (КПРФ) и Александр Ростовцев ("Справедливая Россиия").

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