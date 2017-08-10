Акция по бесплатной проверке на ВИЧ в Новосибирске выявила за три дня 25 инфицированных

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Всероссийская акция по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию в Новосибирске выявила положительный ВИЧ-статус у 25 человек. Всего в акции приняли участие более 900 человек, сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Участниками Всероссийской акции по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию, которая проходила в регионе с 7 по 9 августа, стали 922 жителя Новосибирской области, у 25 из них был определен положительный ВИЧ-статус, 12 человек узнали о своем заболевании впервые", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в течение трех дней на вокзале Новосибирск-Главный любой желающий мог сдать тест на ВИЧ-инфекцию, получить дотестовое и послетестовое консультирование. Также акция проходила на крупных предприятиях региона. В городе работали "информационные палатки" Центра по профилактике и борьбе со СПИД, волонтеры отвечали на вопросы и развенчивали наиболее распространенные мифы о ВИЧ, добавили в пресс-службе.

"Важно отметить, что работа по профилактике ВИЧ в Новосибирской области не ограничивается разовой акцией. В регионе выстроена система профилактических мероприятий, кроме того, круглогодично выезжает на различные площадки Новосибирска и в районы области мобильный пункт профилактики ВИЧ", - цитирует пресс-служба начальника управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Новосибирской области Ольгу Покровскую.

Новосибирская область заняла третье место в Сибири по количеству ВИЧ-положительных после Иркутской и Кемеровской областей - более 33 тыс. человек. Область вошла в список из 22 регионов России, где инфекция носит эпидемический характер.