Мэр: передача котельных Новосибирска в концессию не приведет к росту тарифов

"Ливерпуль" не будет продавать футболиста КоутиньоСпорт 11 августа, 12:48
Стоп-кран: продолжит ли падение рейтинг команды АбэМеждународная панорама 11 августа, 12:30
Шляхтин переизбран председателем совета директоров ФК "Крылья Советов"Спорт 11 августа, 12:28
РЖД тестируют дорогу в обход УкраиныЭкономика и бизнес 11 августа, 12:14
Истребитель ПАК ФА получил название Су-57Армия и ОПК 11 августа, 12:11
Неймар пропустит матч второго тура чемпионата ФранцииСпорт 11 августа, 12:06
Из Поволжья в Мекку: в этом году в хадж из ПФО отправится около 3 тыс. человекОбщество 11 августа, 12:06
В Забайкалье восстановили уникальный буддийский храм, сгоревший в 2014 годуСибирь 11 августа, 12:05
Борзаковский: ситуация с инфекцией в отеле не помешает легкоатлетке Ласицкене на ЧМ-2017Спорт 11 августа, 11:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Передача муниципальных котельных и теплосетей в концессию поставщикам теплоэнергии, монополистом среди которых является компания "СибЭКО", не приведет к повышению тарифов, сообщил журналистам в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
"Это решение (отдать теплоэнергетический комплекс в концессию - прим. ТАСС) связано с федеральным законодательством. В этом году мы должны перейти на новые отношения. "СибЭКО" - монополист в поставке теплоэнергии, но, может, в концессии захочет принять участие еще какой- нибудь поставщик. Тарифная политика при этом не изменится", - сказал Локоть.
Он добавил, что котельные и сети останутся в собственности города, а поставщик энергии будет использовать их и заниматься реконструкцией. В настоящее время условия концессии разрабатываются.
Как сообщалось ранее, компания "СибЭКО" сократила инвестпрограмму по реконструкции инфраструктуры на этот год с 700 до 400 млн рублей после отмены роста тарифов ЖКХ в регионе.
Тарифы на коммунальные услуги планировали повысить в Новосибирске с 1 июля этого года сразу на 15%, что вызвало недовольство среди жителей города - они неоднократно выходили на митинги. В апреле губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил повышение тарифов - они увеличились максимум на 4%.