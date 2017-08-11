Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэр: передача котельных Новосибирска в концессию не приведет к росту тарифов

Сибирь
11 августа, 11:36 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, августа. /ТАСС

Анатолий Локоть отметил, что котельные и сети останутся в собственности города, а поставщик энергии будет использовать их и заниматься реконструкцией

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Передача муниципальных котельных и теплосетей в концессию поставщикам теплоэнергии, монополистом среди которых является компания "СибЭКО", не приведет к повышению тарифов, сообщил журналистам в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Это решение (отдать теплоэнергетический комплекс в концессию - прим. ТАСС) связано с федеральным законодательством. В этом году мы должны перейти на новые отношения. "СибЭКО" - монополист в поставке теплоэнергии, но, может, в концессии захочет принять участие еще какой- нибудь поставщик. Тарифная политика при этом не изменится", - сказал Локоть.

Он добавил, что котельные и сети останутся в собственности города, а поставщик энергии будет использовать их и заниматься реконструкцией. В настоящее время условия концессии разрабатываются.

Как сообщалось ранее, компания "СибЭКО" сократила инвестпрограмму по реконструкции инфраструктуры на этот год с 700 до 400 млн рублей после отмены роста тарифов ЖКХ в регионе.

Тарифы на коммунальные услуги планировали повысить в Новосибирске с 1 июля этого года сразу на 15%, что вызвало недовольство среди жителей города - они неоднократно выходили на митинги. В апреле губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил повышение тарифов - они увеличились максимум на 4%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
Две трети россиян хотели бы жить в частных домах
4
Истребитель ПАК ФА получил название Су-57
5
Рособрнадзор аннулировал лицензии трех частных вузов
6
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
7
СМИ: житель КНДР по морю приплыл в Южную Корею
Темы дня
Новости партнеров
Реклама