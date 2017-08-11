Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в Новосибирской области

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В Бердске при проведении учебно-тренировочного полета потерпел крушение легкомоторный самолет PZL-104 Wilga, принадлежащий ДОСААФ", - сказал источник. После удара о землю самолет загорелся. Пожар ликвидирован.
"Находившийся на борту пилот погиб. На земле жертв и разрушений нет", - сообщили в правоохранительных органах.