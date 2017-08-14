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Тулеев продолжит реабилитацию амбулаторно

Сибирь
14 августа, 12:46 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 14, августа. /ТАСС

В администрации Кемеровской области сообщили, что дату выхода губернатора на работу должны определить врачи

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КЕМЕРОВО, 14 августа. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который в субботу вечером вернулся в столицу Кузбасса из Москвы, продолжит реабилитацию амбулаторно. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев завершил лечение в ЦКБ управления делами президента РФ и в субботу, 12 августа, вернулся из Москвы в Кемерово. Курс реабилитационных мероприятий он продолжит в амбулаторном режиме. Самочувствие губернатора хорошее, он владеет ситуацией в регионе, находится в рабочем контакте со своими заместителями. Что касается выхода Амана Гумировича на работу, точную дату должны определить врачи", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в мае 2017 года 73-летний глава Кемеровской области перенес операцию на позвоночнике, которую ему провели в немецкой клинике. После хирургического вмешательства также возникли осложнения в виде пневмонии, в том числе из-за длительного постельного режима.

Об операции стало известно в июне, когда Тулеев, с 22 мая официально находившийся в отпуске, вернулся в регион и проходил сначала реабилитацию в кемеровской больнице, а с 1 июля - в Москве, откуда он вернулся 12 августа.

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