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Алтайские зернопереработчики инвестируют в производство 790 млн руб. в 2017 году

Сибирь
16 августа, 13:19 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 16, августа. /ТАСС

За год показатель увеличится более чем на 200 млн рублей

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© Александр Рюмин/ТАСС

БАРНАУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Инвестиции в зернопереработку в Алтайском крае по итогам 2017 года составят 790 млн рублей к 588 млн рублей в 2016 году. Об этом в среду журналистам на заседании правительства региона, посвященного развитию и переработке зерна, сообщила руководитель краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина.

"В прошлом году инвестиции составили менее 600 млн рублей, в этом году по оперативному плану это 790 млн рублей. В первом полугодии 2017 году общая сумма инвестиций в развитие отрасли превысила аналогичный уровень 2016 года на 11% и составила 390 млн рублей. Инвестиции в развитие отрасли не снижаются, а растут, чтобы быть конкурентными в рынке. Развиваются перерабатывающие мощности, мукомольная промышленность", - сказала Зеленина.

По данным администрации региона, в крае на промышленную переработку ежегодно направляется от 3,7 до 3,9 млн тонн зерна, т. е. 90% - по России этот показатель менее 70%. За последние три года на строительство и реконструкцию производств на предприятиях зернопереработки направлено более 2 млрд 150 млн рублей. В то же время, по словам губернатора края Александра Карлина, сегодня необходимо еще более активно инвестировать в отрасль и находить новые форматы продвижения алтайской продукции.

"Зерноперерабатывающие предприятия должны не просто принимать и хранить урожай - зернопереработка должна быть адаптирована к меняющейся погодно-климатической ситуации, отрасль должна быть фактором дополнительного технологического страхования. С другой стороны, зернопереработка должна работать в условиях современного рынка, производить тот ассортимент, который востребован в стране и на международных рынках", - подчеркнул губернатор.

Развитие глубокой переработки

Губернатор поручил профильным ведомствам рассмотреть организацию хлебопекарного производства на площадке индустриального парка в городе Новоалтайске. Он отметил. что это позволило бы расширить рынки сбыта именно готовой продукции, т. е. усилить глубокую переработку зерна в крае, а не вывозить муку. На сегодня хлебопекарная продукция из края фактически не вывозится в другие территории.

"Объемы выпуска хлебной продукции сокращаются в силу изменения структуры питания, но в крупные мегаполисы - Москву, Санкт-Петербург заходят хлебопеки. Самые емкие сети столицы обеспечиваются выпечкой, произведенной в Поволжском федеральном округе. Нужно рассмотреть, правильно выстроить бизнес: или везти в Новосибирск муку, или из нашей муки произвести качественный конечный продукт и поставлять его в сети Новосибирска, Кузбасса Томска", - пояснил Карлин.

В 2016 году алтайские предприятия выработали 1,83 тыс. тонн муки, т. е. это 52% или каждая вторая тонна в СФО и 11% или каждая девятая тонна российской муки. В структуре производства мукомольной продукции наибольшая часть - 64% пшеничная мука высшего сорта. Среднегодовое производство зерновых в регионе - 4 млн тонн, в 2016 году был собран рекордный за последние годы урожай - более 4,8 млн тонн в чистом весе после доработки.

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