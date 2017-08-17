Двое обвиняемых в алтайском СИЗО прекратили голодовку

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БАРНАУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Двое обвиняемых, написавших в СИЗО в Алтайском крае 9 августа заявление об отказе принимать пищу, прекратили голодовку. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе УФСИН по региону.
"С 15 августа заключенные под стражу в следственном изоляторе №1 подали заявления об отказе от голодовки и возобновили прием пищи. Во время голодовки они находились под наблюдением медиков, чувствуют себя нормально", - сказали в ведомстве.
Два человека в СИЗО №1 УФСИН по Алтайскому краю написали 9 августа заявление об отказе от приема пищи, объяснив свое решение несогласием с предъявленным обвинением. В то же время мать одного из обвиняемых распространила в интернете информацию о том, что несколько дней назад девять человек в этом СИЗО объявили голодовку из- за несогласия с тем, что при предъявлении им обвинения якобы был пропущен 45-дневный срок, не позднее которого с момента избрания меры пресечения оно должно быть предъявлено. В УФСИН региона опровергли информацию о девяти голодающих.
Как сообщили корр. ТАСС в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Бориса Ларина, представитель уполномоченного побывал в СИЗО и пообщался с обвиняемыми. Как пояснили корр. ТАСС в пресс-службе, направлено письмо в прокуратуру с просьбой проверить факты, указанные в обращении обвиняемых.