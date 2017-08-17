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В Новосибирске перевернулось маршрутное такси, пострадали два человека

Сибирь
17 августа, 8:21 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 17, августа. /ТАСС

Причины происшествия и виновники ДТП устанавливаются

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НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Маршрутное такси с пассажирами перевернулось на площади Калинина в Новосибирске после столкновения с легковым автомобилем. Пострадали два человека, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

"Два человека пострадали в результате столкновения автомобилей ГАЗ "Луидор" и Toyota Chaser на площади Калинина. Во время аварии микроавтобус опрокинулся", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, с пострадавшими сейчас работают медики, решается вопрос об их возможной госпитализации. Характер травм уточняется.

Сотрудники полиции устанавливают причины происшествия и виновника ДТП.

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