В Новосибирске перевернулось маршрутное такси, пострадали два человека

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Маршрутное такси с пассажирами перевернулось на площади Калинина в Новосибирске после столкновения с легковым автомобилем. Пострадали два человека, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

"Два человека пострадали в результате столкновения автомобилей ГАЗ "Луидор" и Toyota Chaser на площади Калинина. Во время аварии микроавтобус опрокинулся", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, с пострадавшими сейчас работают медики, решается вопрос об их возможной госпитализации. Характер травм уточняется.

Сотрудники полиции устанавливают причины происшествия и виновника ДТП.