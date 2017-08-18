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Иркутский областной суд отказал КПРФ в иске о возврате прямых выборов мэра

Сибирь
18 августа, 8:18 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 18, августа. /ТАСС

Сейчас всенародным голосованием избираются главы всех муниципалитетов региона, кроме областного центра, где прямые выборы мэра были отменены в 2015 году

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© Владимир Смирнов/ТАСС

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Иркутский областной суд отказал региональному обкому КПРФ в отмене решения Законодательного собрания относительно референдума о возвращении прямых выборов мэра Иркутска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного суда.

"Суд принял решение отказать в удовлетворении иска в Заксобранию Иркутской области", - сказал представитель суда.

К рассмотрению иска КПРФ о возврате прямых выборов мэра Иркутска суд приступил 3 августа. В конце июня Заксобрание Иркутской области отклонило внесенный группой депутатов от КПРФ законопроект, предполагавший возвращение прямых выборов мэра Иркутска. Сейчас всенародным голосованием избираются главы всех муниципалитетов Иркутской области, кроме областного центра, где прямые выборы мэра были отменены в 2015 году.

При этом вопрос о возврате прямых выборов мэра Иркутска поднимался на сессии областного парламента уже второй раз. Ранее в июне депутаты отклонили предложение коллег из КПРФ провести референдум, на котором жители Иркутска могли бы самостоятельно определить механизм избрания мэра. Тогда глава региона сказал ТАСС, что намерен вместе с однопартийцами обжаловать этот отказ в суде.

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены поправками к закону "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" в 2015 году. Нового главу администрации гордума стала избирать из своего состава. Первым мэром, избранным таким образом, стал Дмитрий Бердников, сменивший на этом посту Виктора Кондрашова, у которого закончился срок полномочий.

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