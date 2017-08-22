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Власти Томской области планируют за пять лет построить в регионе 12 новых школ

Сибирь
22 августа, 10:10 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 22, августа. /ТАСС

Глава региона сообщил, что в Томске также будет создан региональный центр, в котором эксперты будут проводить для детей профильные смены в области науки, спорта и искусства

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ТОМСК, 22 августа. /ТАСС/. Двенадцать новых школ в городах районах Томской области возведут к 2022 году и откроют совестно с федеральным центром "Сириус" томский региональный центр, сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона.

"Мы справились с огромными очередями в детские сады для детей от трех до семи лет. Впереди более сложная задача - построить 12 новых школ в городах и районах области и ремонтировать действующие", - приводит пресс-служба слова главы региона Сергея Жвачкина.

В пресс-службе региона уточнили ТАСС что речь идет о планах на ближайшие пять лет.

Жвачкин также рассказал, что совместно с федеральным образовательным центром "Сириус" будет создан в Томске региональный центр, где эксперты мирового уровня будут проводить для детей со всего региона профильные смены в области науки, спорта и искусства.

Ранее сообщалось, в регионе до 2025 года необходимо создать более 40 тыс. новых учебных мест. В конце 2016 года сдана школа на 1,1 тыс. мест, она стала первой, построенной в Томске за 25 лет. В 2017 году планируется достроить еще одну такую школу в областном центре.

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