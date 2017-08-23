Рекордное число первоклассников пойдет в школы Новосибирской области в новом учебном году

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НОВОСИБИРСК, 23 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/.Рекордное количество первоклассников - 35,7 тысячи - отправится в школы Новосибирской области в этом году, сообщил в среду журналистам губернатор Владимир Городецкий.
"В этом году планируется принять в школы области более 35,7 тысячи первоклассников. Отрадно отмечать, что число ребятишек, которые пойдут в первый класс, с каждым годом растет. Так, если в 2013-2014 году их было около 28,5 тысячи, то в прошлом году уже 35,5 тысячи", - сказал он, отметив, что это результат "активно развивающейся демографической ситуации" в регионе.
Губернатор отметил, что в этом году на ремонт школ и подготовку их к новому учебному году было выделено более 800 млн рублей. Все школы оборудованы системами видеонаблюдения и пожарного мониторинга. К развозу к сельских школьников готовы 516 школьных автобусов, оборудованных системами ГЛОНАСС и топографами.
Все 993 школы области, по заключению Роспотребнадзора, готовы к новому учебному году.