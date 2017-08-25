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В Забайкалье ожидаются заморозки до минус 5 градусов

Сибирь
25 августа, 11:13 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 25, августа. /ТАСС

МЧС просит жителей региона следить за исправностью нагревательных приборов и печей

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ЧИТА, 25 августа. /ТАСС/. Похолодание до 5 градусов ниже нуля ожидается в Забайкальском крае с 27 по 29 августа, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"Синоптики сообщают, что 27-29 августа местами по территории Забайкальского края ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 5 градусов. В связи с этим ГУ МЧС по Забайкальскому краю обратилось к жителям региона с просьбой следить за исправностью нагревательных приборов и печей, соблюдать правила пожарной безопасности при обогревании жилища", - говорится в сообщении.

Жителям региона советуют утеплить сельскохозяйственные посадки в огородах и на дачных участках, а в случае выезда с ночевкой на природу запастись теплой одеждой.

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