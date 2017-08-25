В Забайкалье ожидаются заморозки до минус 5 градусов

Рекультивация полигона ТБО "Кучино" начнется в марте 2018 годаОбщество 25 августа, 11:24
Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Аргентины 10 ноябряСпорт 25 августа, 11:16
Кристиан Сэндс: джаз всегда был и всегда останется современным, в этом его сутьНовости партнеров 25 августа, 11:10
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом "Эмелека" ПресиадоСпорт 25 августа, 10:59
На Урале к скоростному интернету подключат более 400 учреждений здравоохраненияНовости Урала 25 августа, 10:56
Путин и Медведев поздравили с юбилеем актрису театра и кино Маргариту ТереховуКультура 25 августа, 10:56
Чемпион "Формулы-1" Баттон планирует провести полный сезон-2018 в гонкахСпорт 25 августа, 10:50
В Бурятии снят режим ЧС в связи со стабилизацией лесопожарной обстановкиСибирь 25 августа, 10:47
Крупные ДТП с пассажирскими автобусами в России с 2005 года. ДосьеБиографии и справки 25 августа, 10:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 25 августа. /ТАСС/. Похолодание до 5 градусов ниже нуля ожидается в Забайкальском крае с 27 по 29 августа, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.
"Синоптики сообщают, что 27-29 августа местами по территории Забайкальского края ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 5 градусов. В связи с этим ГУ МЧС по Забайкальскому краю обратилось к жителям региона с просьбой следить за исправностью нагревательных приборов и печей, соблюдать правила пожарной безопасности при обогревании жилища", - говорится в сообщении.
Жителям региона советуют утеплить сельскохозяйственные посадки в огородах и на дачных участках, а в случае выезда с ночевкой на природу запастись теплой одеждой.