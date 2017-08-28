Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жителей Забайкалья и Приамурья предупредили о заморозках

Сибирь
28 августа, 10:42 UTC+3 ЧИТА

По сообщениям региональных СМИ, накануне в окрестностях Читы выпал первый снег

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виктор Драчев/ТАСС

ЧИТА, 28 августа. Похолодание до 5 градусов мороза, установившееся в Забайкальском крае с 27 августа, сохранится до среды, прогнозируются заморозки и в соседней Амурской области. Об этом сообщают в понедельник пресс- службы региональных управлений МЧС России со ссылкой на синоптиков.

"Синоптики сообщают, что 29-30 августа местами по территории Забайкальского края сохранятся заморозки в воздухе и на почве до минус 5 градусов. В связи с этим ГУ МЧС по Забайкальскому краю обратилось к жителям региона с просьбой следить за исправностью нагревательных приборов и печей, соблюдать правила пожарной безопасности при обогревании жилища", - говорится в сообщении.

По данным региональных СМИ, накануне в окрестностях Читы выпал первый снег, который, правда, быстро растаял.

В центральных и южных районах Амурской области, по данным регионального главка МЧС, ночью 29 августа ожидаются заморозки до нуля - минус 2 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Более 230 человек пострадали в Великобритании из-за облака газа
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Арт-директор "Хромой лошади" вышел из колонии
7
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама