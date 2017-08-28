Жителей Забайкалья и Приамурья предупредили о заморозках

ЧИТА, 28 августа. Похолодание до 5 градусов мороза, установившееся в Забайкальском крае с 27 августа, сохранится до среды, прогнозируются заморозки и в соседней Амурской области. Об этом сообщают в понедельник пресс- службы региональных управлений МЧС России со ссылкой на синоптиков.

"Синоптики сообщают, что 29-30 августа местами по территории Забайкальского края сохранятся заморозки в воздухе и на почве до минус 5 градусов. В связи с этим ГУ МЧС по Забайкальскому краю обратилось к жителям региона с просьбой следить за исправностью нагревательных приборов и печей, соблюдать правила пожарной безопасности при обогревании жилища", - говорится в сообщении.

По данным региональных СМИ, накануне в окрестностях Читы выпал первый снег, который, правда, быстро растаял.

В центральных и южных районах Амурской области, по данным регионального главка МЧС, ночью 29 августа ожидаются заморозки до нуля - минус 2 градусов.