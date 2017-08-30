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В Кемерово откроется испанский визовый центр

Сибирь
30 августа, 10:22 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 30, августа. /ТАСС

По информации сайта Ростуризма, в первом квартале 2017 года рост поездок россиян в Испанию достиг более 120 тыс. туристических поездок, что на 34,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года

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Туристы перед церковью Святого Семейства, спроектированной архитектором Антонио Гауди. Барселона, Испания

Туристы перед церковью Святого Семейства, спроектированной архитектором Антонио Гауди. Барселона, Испания

© AP Photo/Manu Fernandez

КЕМЕРОВО, 30 августа. /ТАСС/. Испанский визовый центр откроется в Кемерово, причиной стал рост интереса к Испании со стороны кузбасских туристов, сообщила в среду ТАСС руководитель визового центра Испании в Новосибирске Татьяна Оводова. Центр может появиться уже в феврале 2018 года.

"Посмотрев итоги лета и количества заявителей из Кемеровской областей, принято решение открыть центр в Кемерово, тем самым привлечь жителей Кузбасса к поездкам в Испанию, но речь необязательно о туристических поездках, но и деловых и других", - сказала она.

Оводова не уточнила, сколько именно жителей Кузбасса обращаются за оформлением виз, однако отметила, что спрос достаточно высокий.

Как сообщили в Кузбасской торгово-промышленной палате (ТПП), договоренность о создании центра в Кемерово достигнута на заседании комитета по предпринимательству в сфере туризма региональной ТПП, участие в котором принял почетный консул Испании в России по Сибирскому федеральному органу Пабло Гастон. Со ссылкой на его слова сообщается, что в последние годы поток туристов из России в Испанию и из Испании в Россию увеличивается, и Испания заинтересована в открытии визовых центров в крупных городах РФ. Сейчас испанские визовые центры работают в четырех городах Сибири - Омске, Новосибирске, Красноярске и Иркутске.

По данным региональной ТПП, организационную часть работы по открытию визового центра в столице Кузбасса берет на себя ООО "БЛС Интернешнл Сервисес" (юридическое лицо, авторизованное консульством Испании по приему заявлений на визы в эту страну - прим. ТАСС). Ожидается, что в октябре начнется подбор офисных помещений в городе, центр может быть открыт уже в феврале 2018 года.

По данным сайта Ростуризма, в 2016 году количество поездок россиян в Испанию по сравнению с 2015 увеличилось на 14% - до 789,7 тыс. человек, а в первом квартале 2017 года рост составил 34,3% (по сравнению с тем же периодом 2016 года) и достиг более 120 тыс. поездок с целью туризма.

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