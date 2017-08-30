Линево будет развиваться как промплощадка новосибирского Академгородка

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют развивать монопрофильный поселок Линево как производственную площадку технопарка новосибирского Академгородка. Об этом сообщила в среду на совещании в областном правительстве министр экономического развития региона Ольга Молчанова.

"Представители Линево встречались с руководством и бизнес-сообществом технопарка и получили одобрение - им интересна эта территория, которая находится в 50 км от Академгородка и удобна с точки зрения логистики", - сказала Молчанова.

По словам главы администрации Линево Якова Ландайса, уже заключены предварительные соглашения. "У нас есть проработанные соглашения с технопарком и кластером "Сибирский наукополис". Два резидента уже есть", - сказал Ландайс.

Население Линево - 19 тыс. человек. По словам Молчановой, сейчас почти 1,8 тыс. жителей поселка заняты на градообразующем предприятии - Новосибирском электродном заводе (входит в компанию "Энергопром" холдинга "Ренова"), за пределы поселка на работу выезжают около 2 тыс. человек. В планах властей - создать здесь более 1 тыс. новых рабочих мест.