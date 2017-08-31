Здание краевого суда загорелось в Чите

ЧИТА, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Здание краевого суда загорелось в четверг в центре Читы, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

"Возгорание произошло на пятом этаже уже после окончания рабочего дня. Большинство сотрудников к этому времени покинули здание", - сказала Михайлюк. По ее словам, причина пожара еще не установлена.

Пострадавших при пожаре в здании краевого суда в Чите нет, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"Площадь пожара - около 150 квадратных метров. Горят крыша, мансарда. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, на тушении пожара задействованы 12 автоцистерн, две автолестницы, около 30 человек.