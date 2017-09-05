"Газпром" и Томская область утвердили программу газификации региона до 2020 года

ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Врио главы Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали во вторник программу развития газоснабжения и газификации Томской области до 2020 года.

По словам Жвачкина, за 5 лет Томская область и "Газпром" в два раза увеличили объем газификации региона. Для "Газпрома" - это социальный проект, потому что срок окупаемости таких газопроводов - десятилетия. И, кроме газификации, работа с "Газпромом" предполагает серьезные вложения госкорпорации в производство региона.

"Мы имеем серьезное увеличение объемов закупки продукции томских предприятий для нужд "Газпрома". Если в 2012 году он составлял 300 млн рублей, то по итогам 2017 года составит 3,8 миллиарда рублей. Рост в 13 раз", - отметил Миллер.

По информации администрации Томской области, программа газификации до 2020 года предполагает строительство более 1 тыс. километров газовых сетей, в том числе 860 километров - внутрипоселковых в Шегарском, Бакчарском, Чаинском, Тегульдетском, Кожевниковском, Асиновском, Зырянском, Первомайском и Томском районах, в которых проживают более 200 тыс. человек. К 2020 году количество потребителей природного газа удвоится - до 60 тыс. абонентов.

Проект автономной газификации сжиженным природным газом областная власть и газовики реализуют в Бакчаре, Тегульдете, Подгорном, Кожевникове и селе Вороновка Шегарского района. В рамках этого проекта будет построен комплекс по сжижению природного газа в селе Каргала и пять станций регазификации (в каждом из газифицируемых населенных пунктов) и 219 километров газопроводов. Голубое топливо получат 5 тыс. семей.

Ранее сообщалось, что во вторник Миллер и Жвачкин дали старт строительству газопровода "Томск-Асино" и запустили производство на Томском электромеханическом заводе (ТЭМЗ) по выпуску оборудования, которое будет применяться при эксплуатации магистрального газопровода "Сила Сибири". Объем инвестиций газовиков составил 1,2 млрд рублей.