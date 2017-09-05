Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" и Томская область утвердили программу газификации региона до 2020 года

Сибирь
5 сентября, 11:10 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 5, сентября. /ТАСС

Планируется строительство более 1 тыс. километров газовых сетей, в том числе 860 километров в районах, в которых проживают более 200 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Врио главы Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали во вторник программу развития газоснабжения и газификации Томской области до 2020 года.

По словам Жвачкина, за 5 лет Томская область и "Газпром" в два раза увеличили объем газификации региона. Для "Газпрома" - это социальный проект, потому что срок окупаемости таких газопроводов - десятилетия. И, кроме газификации, работа с "Газпромом" предполагает серьезные вложения госкорпорации в производство региона.

"Мы имеем серьезное увеличение объемов закупки продукции томских предприятий для нужд "Газпрома". Если в 2012 году он составлял 300 млн рублей, то по итогам 2017 года составит 3,8 миллиарда рублей. Рост в 13 раз", - отметил Миллер.

По информации администрации Томской области, программа газификации до 2020 года предполагает строительство более 1 тыс. километров газовых сетей, в том числе 860 километров - внутрипоселковых в Шегарском, Бакчарском, Чаинском, Тегульдетском, Кожевниковском, Асиновском, Зырянском, Первомайском и Томском районах, в которых проживают более 200 тыс. человек. К 2020 году количество потребителей природного газа удвоится - до 60 тыс. абонентов.

Проект автономной газификации сжиженным природным газом областная власть и газовики реализуют в Бакчаре, Тегульдете, Подгорном, Кожевникове и селе Вороновка Шегарского района. В рамках этого проекта будет построен комплекс по сжижению природного газа в селе Каргала и пять станций регазификации (в каждом из газифицируемых населенных пунктов) и 219 километров газопроводов. Голубое топливо получат 5 тыс. семей.

Ранее сообщалось, что во вторник Миллер и Жвачкин дали старт строительству газопровода "Томск-Асино" и запустили производство на Томском электромеханическом заводе (ТЭМЗ) по выпуску оборудования, которое будет применяться при эксплуатации магистрального газопровода "Сила Сибири". Объем инвестиций газовиков составил 1,2 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Миллер, Алексей Борисович Жвачкин, Сергей Анатольевич
Компании
Газпром
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
2
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
3
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
4
Путин заявил, что его личное отношение не повлияет на перспективы Собчак на выборах-2018
5
Один человек погиб при столкновении трех грузовиков на 102-м км МКАД
6
Путин не видит "фронды" в позиции Кадырова по Мьянме
7
Источник: ЕС продлит на полгода действие черного списка для РФ и Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама