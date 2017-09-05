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Минсельхоз РФ рассматривает возможность увеличения экспорта зерна из Сибири

Сибирь
5 сентября, 14:04 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, сентября. /ТАСС

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов отметил, что из сибирских регионов может быть вывезено 1,5 млн тонн зерна

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НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ рассматривает возможность увеличения экспорта зерна из Сибирского федерального округа (СФО). Об этом сообщил во вторник на совещании с полномочным представителем президента РФ в СФО Сергеем Меняйло первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Среди возможных мер поддержки - субсидирование железнодорожных перевозок.

"Мы настоятельно рекомендуем воздержаться пока от крупных продаж зерна. Мы рассматриваем решения, которые помогут сохранить маржинальность отрасли. Есть решения, связанные с увеличением экспортного потенциала СФО. Мы не исключаем, что будет возмещение части затрат на железнодорожные перевозки", - сказал Хатуов.

Он добавил, что в рамках работы над ростом экспорта из регионов Сибири может быть вывезено 1,5 млн тонн зерна. Обсуждение вариантов поддержки состоится, по словам Хатуова, на следующей неделе.

Ранее во вторник Хатуов сообщил, что темпы уборочной кампании в Сибири снизились в 2017 году на 775 тыс. га по сравнению с прошлым годом - сейчас обмолочено 36% площадей из засеянных 10 млн гектаров. Отставание произошло из-за нехватки уборочной техники.

В этом году в регионах СФО урожай по прогнозу должен составить более 14 млн тонн зерна, в том числе 9 млн тонн пшеницы. В прошлом году урожай в Сибири составил около 16,5 млн тонн.

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