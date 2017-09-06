Летчики штурмовиков Су-25СМ отработают в Бурятии уничтожение малоразмерных целей

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ЧИТА, 6 сентября. /ТАСС/. Летчики самолетов Су-25СМ штурмовой эскадрильи авиационного полка, дислоцированного в Забайкальском крае, отработают на полигоне в Бурятии уничтожение малоразмерных целей условного противника, сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"В ходе практического этапа летчикам штурмовиков Су-25СМ предстоит выполнить ряд летных задач на специализированном полигоне в республике Бурятия. Они совершат до 20 самолетовылетов, проведут обнаружение и уничтожение одиночных и групповых мишеней, имитирующих технику и скопление пехоты условного противника, а также выполнят бомбометание по целям, имитирующим командные пункты и полевые узлы связи", - говорится в сообщении.
В учениях задействован летный и инженерно-технический состав смешанного авиаполка округа, дислоцированного в Забайкалье, а также специалисты тылового обеспечения и связи. Основные цели учений - совершенствование летной натренированности экипажей штурмовой авиации по нанесению точечных ударов.
Учения будут длиться сутки. Количество участвующей в них техники не уточняется.