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Летчики штурмовиков Су-25СМ отработают в Бурятии уничтожение малоразмерных целей

Сибирь
6 сентября, 7:29 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 6, сентября. /ТАСС

Учения продлятся сутки

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Материал из 1 страницы
Штурмовик Су-25

Штурмовик Су-25

© Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

ЧИТА, 6 сентября. /ТАСС/. Летчики самолетов Су-25СМ штурмовой эскадрильи авиационного полка, дислоцированного в Забайкальском крае, отработают на полигоне в Бурятии уничтожение малоразмерных целей условного противника, сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В ходе практического этапа летчикам штурмовиков Су-25СМ предстоит выполнить ряд летных задач на специализированном полигоне в республике Бурятия. Они совершат до 20 самолетовылетов, проведут обнаружение и уничтожение одиночных и групповых мишеней, имитирующих технику и скопление пехоты условного противника, а также выполнят бомбометание по целям, имитирующим командные пункты и полевые узлы связи", - говорится в сообщении.

В учениях задействован летный и инженерно-технический состав смешанного авиаполка округа, дислоцированного в Забайкалье, а также специалисты тылового обеспечения и связи. Основные цели учений - совершенствование летной натренированности экипажей штурмовой авиации по нанесению точечных ударов.

Учения будут длиться сутки. Количество участвующей в них техники не уточняется.

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