Военные на учениях в Забайкалье под прикрытием самоходок уничтожили условных террористов

ЧИТА, 6 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие на учениях в Забайкальском крае под прикрытием самоходных установок "Акация" и "Шилка" уничтожили условных террористов, сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Учения проходили на учебно-тренировочном комплексе в Забайкальском крае. После получения данных от беспилотных летательных аппаратов подразделения мотострелкового соединения округа были подняты по учебной тревоге и совершили марш на штатной технике в район, где были обнаружены группы условного незаконного вооруженного формирования (НВФ)", - говорится в сообщении.

В ходе практической части учения, завершившегося боевой стрельбой, военнослужащие отработали задачи по блокированию и уничтожению НВФ. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" выполнили огневые задачи по поддержке наступающих мотострелковых подразделений с использованием данных о координатах огневых точек условного противника, полученных с помощью беспилотников.

В свою очередь экипажи самоходных установок "Шилка" уничтожили малоразмерные мишени, имитирующие беспилотники условного противника, чтобы не допустить получения противником данных о передвижении групп блокирования.

Всего к тактическому учению с боевой стрельбой было привлечено более 800 военнослужащих, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.