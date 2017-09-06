На горячую линию ЦИК РФ поступило 2,5 тыс. обращений по выборам 2017 года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. На горячую линию ЦИК РФ в рамках избирательной кампании 2017 года поступило 2,5 тыс. обращений. Об этом сообщила в среду на заседании Центризбиркома, посвященном подготовке к единому дню голосования 10 сентября, председатель комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, несмотря на то, что предстоящие выборы касаются органов власти регионального и местного уровня, операторам горячей линии уже поступило "2,5 тыс. обращений разного уровня". Обработка этих обращений, считает Памфилова, "позволяет на только реагировать на нарушения", но и предотвращать какие-либо злоупотребления.

Выборы 10 сентября

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

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Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе.

Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, будут выбирать представительные органы власти 11 административных центров субъектов РФ (Горно-Алтайска, Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери, Ярославля), в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.

Также состоятся довыборы в Госдуму по двум одномандатным округам - Кингисеппскому (Ленинградская область) и 77-му Брянскому.