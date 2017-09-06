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Проект по строительству экотропы на острове Ольхон на Байкале разработают до конца октября

Сибирь
6 сентября, 12:03 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 6, сентября. /ТАСС

В "Заповедном Прибайкалье" отметили, что проект должен предусматривать минимальное вмешательство в природную среду

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Вид на озеро Байкал с самой северной точки острова Ольхон - мыса Хобой

Вид на озеро Байкал с самой северной точки острова Ольхон - мыса Хобой

© Евгений Епанчинцев/ТАСС

ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" выбрало подрядчика для разработки проектно-сметной документации по обустройству популярного у туристов мыса Хобой на Ольхоне, экосистема которого оказалась под угрозой из-за высокой антропогенной нагрузки. В соответствии с условиями госконтракта, проект будет готов до конца октября, сообщили в среду в пресс-службе учреждения.

"Победителем открытого конкурса стала иркутская компания ООО "Драфт". Госконтракт с подрядчиком "Заповедное Прибайкалье" подписало 5 сентября. Стоимость проекта составит 1 млн 433,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ - 45 календарных дней", - уточнили в пресс-службе.

По данным учреждения, проектно-сметная документация будет включать в себя генплан размещения настильной туристической тропы, 16 смотровых площадок, парковки, туалеты, пикниковые точки, технические и жилые блоки, а также разработку всех необходимых конструкций. "Все технические решения должны предусматривать минимальное вмешательство в природную среду и сохранять эстетику ландшафта", - отметили в "Заповедном Прибайкалье".

В учреждении отметили, что эскиз экотропы на мысе Хобой был ранее презентован жителям острова Ольхон и общественных организаций. Все они высказали свои замечания и пожелания, которые будет учтены при разработке окончательного проекта.

Ранее сообщалось, что "Заповедное Прибайкалье" защитило в Минприроды РФ пяти проектов по благоустройству инфраструктуры Прибайкальского национального парка. Общая стоимость работ по федеральной целевой программе "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг." составит 36 млн рублей.

Экологи рассчитывают, что тропа на мысе Хобой, расположенном на северной оконечности Байкала, сможет защитить его хрупкую растительность от вытаптывания. По оценкам экспертом, ежегодно остров Ольхон посещают более 100 тыс. человек.

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