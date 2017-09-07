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Цена завершения строительства ветки метро в Новосибирске может вырасти до 15 млрд рублей

Сибирь
7 сентября, 9:49 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 7, сентября. /ТАСС

Проект был заморожен с 2014 года из-за экономического кризиса

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Пассажиры на станции Сибирская Дзержинской линии Новосибирского метрополитена

Пассажиры на станции Сибирская Дзержинской линии Новосибирского метрополитена

© Евгений Курсков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Стоимость завершения строительства Дзержинской ветки метрополитена в Новосибирске, которая должна соединить центр города с густонаселенными восточными районами, может увеличиться с 13 до 15 млрд рублей за счет инфляции. Об этом сообщил в четверг на совещании, посвященном развитию метрополитена, мэр Анатолий Локоть.

"Проект нуждается в актуализации, три года прошло. Думаю, стоимость изменится, но не намного - до 15 млрд рублей", - сказал Локоть.

Он пояснил, что текущий проект был актуален для 2014 года. Тогда власти планировали привлекать к строительству метро частного инвестора, однако в ходе экономического кризиса возможностей не нашлось, и проект был заморожен.

В августе 2017 года начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов сообщил журналистам, что властям удалось найти инвестора для проектирования метродепо, которое вместе с двумя станциями - Гусинобродская и Молодежная - завершит Дзержинскую ветку.

Предполагается, что транспортный узел должен разгрузить Гусинобродское шоссе и улицу Никитина - один из самых тяжелых въездов в город - и повысить транспортную доступность этой территории, в частности, активно застраиваемого жилмассива "Плющихинский", где с 2005 года группа компаний "Дискус" построила более 70 многоэтажных жилых домов.

Новосибирский метрополитен - единственный за Уралом - был открыт в 1985 году, насчитывает две ветки из 13 станций. Последняя - "Золотая Нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2016 году метрополитен перевез около 79 млн пассажиров.

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