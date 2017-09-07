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Тулеев поручил проверить закупки медоборудования в Кузбассе, где выявлено завышение цен

Сибирь
7 сентября, 14:49 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 7, сентября. /ТАСС

Начальник областного департамента охраны здоровья населения Владимир Шан-Син отстранен от должности

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КЕМЕРОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил своем заместителю Валерию Цою, курирующему здравоохранение, провести тотальные проверки всех закупок, совершенных больницами, в связи с выявленными фактами приобретения одного и того же оборудования с разницей в цене до двух раз. Об этом в четверг сообщила пресс-служба обладминистрации.

"Губернатор поручил Валерию Цою организовать тотальные проверки всех закупок больниц", - сказали в пресс-службе. В администрации отметили, что с этого года специальная компьютерная программа учета фиксирует закупки, которые проводят больницы - "от томографа до карандаша". Проведенный мониторинг показал, что одно и тоже оборудование медучреждения закупают с существенной разницей в цене.

"Областная клиническая больница купила инструмент для эндоскопа за 26 тыс. 954 рубля, а областная детская больница - точно такой же за 19 тыс. рублей. Еще один пример: Новокузнецкий онкологический диспансер купил медицинскую кушетку за 8 тыс. 619 рублей, а Междуреченская районная больница - за 3 тыс. рублей", - отметили в администрации.

За недоработки от занимаемой должности отстранен начальник областного департамента охраны здоровья населения Владимир Шан-Син. "Кроме того, по результатам анализа закупок за этот год будут приняты меры в отношении руководства лечебных учреждений, вплоть до кадровых решений", - добавили в пресс-службе.

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