Краевой избирком не выявил причин для отмены итогов выборов в Барнауле

БАРНАУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Нарушений, из-за которых итоги муниципальных выборов в Барнауле пришлось бы отменять, выявлено не было, сообщила в понедельники журналистам председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Ранее сообщалось, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила движение в защиту прав избирателей "Голос" передать ей информацию о нарушениях в ходе голосования в Алтайском крае. Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц заявил, что есть информация о возможных нарушениях. В частности, активистов "Голоса" беспокоила "аномально высокая" явка на досрочное голосование - на 9 сентября проголосовали 5% избирателей. Высокую явку краевой избирком объяснил тем, что 10 сентября не смогут проголосовать из-за рабочего дня сотрудники ряда служб, а жители в выходной день уезжают на дачи.

"Таких нарушений (для отмены итогов выборов в Барнауле - прим. ТАСС) не выявили. Представитель ЦИК Александр Кинев лично выезжал на участки, рассматривал ситуаций, которые где-то, в том числе, в сети интернет упоминались во время голосования. Все ситуации проанализировали с выездом на место", - сказала она.

По ее словам, было выявлено два случая не влияющих на итоговую ситуацию. На одном из участков КОИБ не принял 44 бюллетеня, на которых не оказалась специальных печатей. На другом участке были зафиксированы четыре попытки проголосовать повторно, данные по этим фактам направлены в ОВД. Акимова добавила, что результаты выборов могут быть отменены только в судебном порядке.

По итогам голосования на муниципальных выборах в Алтайском крае будет сформировано большинство законодательных органов муниципального уровня, в регионе также избрали почти 200 глав сельсоветов и одного депутата на вакантное кресло в краевом Заксобрании. "Итоги будут подведены в течение двух суток, фактически, может быть, к вечеру мы получим данные по всем сельским поселениям. На уровне районов и городов в крае вчера замещалось 978 депутатских мандатов. По предварительным данным, 712 мандатов получили кандидаты от "Единой России" - это 72,8% на уровне муниципальных районов и городских округов, вторая позиция - самовыдвиженцы - 107 мандатов, это 10,9% от общего числа мандатов", - уточнила Акимова.

Всего в крае 10 сентября распределялось 6,2 тыс. мандатов. В избиркоме края добавили, что КПРФ получили 85 мандатов - 8,7%, "Справедливая Россия" - 45 мандатов (4,6%), ЛДПР - 20 мандатов (2%), Российская партия пенсионеров "За социальную справедливость" - пять мандатов (0,5%). Явка в крае составила 24,25% - 378 тыс. 682 человека. В городе Барнауле явка составила 19,91%, лидером в голосовании стала "Единая Россия" - 49,58% голосов.