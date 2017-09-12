Горсовет Красноярска назначит дату конкурса по избранию мэра 19 сентября

КРАСНОЯРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Городской совет Красноярска назначит дату конкурса по избранию мэра города 19 сентября. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Горсовета Красноярска.

"Завтра комиссия по городскому самоуправлению горсовета должна принять проект постановления о назначении даты конкурса. Затем на внеочередной сессии Горсовета, которая, предварительно, должна состояться 19 сентября, это постановление должно быть утверждено окончательно", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в Горсовете, полномочия действующего главы Красноярска Эдхама Акбулатова истекли 10 сентября.

Действующий глава Красноярска был избран на прямых выборах мэра в июне 2012 года сроком на пять лет. Осенью 2015 года в устав Красноярска были внесены изменения, которые отменили прямые выборы главы города. Согласно изменениям, мэр Красноярска избирается городским советом из числа отобранных специальной конкурсной комиссией кандидатов. Выборы главы Красноярска должны пройти осенью этого года. Президиум регионального совета "Единой России" объявил, что поддержит кандидатуру Акбулатова.