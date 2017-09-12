Суд в Новосибирской области отложил заседание по делу о банкротстве совладельца "Сибмоста"

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области отложил на 23 октября заседание по делу о введении банкротства совладельца крупной местной строительной компании "Сибмост" Альберта Кошкина. Об этом ходатайствовал представитель должника в связи с ведущимися по долгам совладельцев компании заседаниям в другом суде.

"Суд удовлетворяет ходатайство должника. Судебное заседание откладывается на 23 октября", - сказал судья Максим Лихачев.

Представитель должника пояснил, что просит отложить процесс до рассмотрения дел о долгах Кошкина и его сына Владислава Кошкина в Железнодорожном районном суде Новосибирска, куда ранее также подавали иски кредиторы "Сибмоста".

В ходе судебного заседания стороны повторили свою позицию относительно процедуры банкроства. Представитель кредитора - Экспобанка - отметил, что должник намеренно затягивает введение процедуры, избавляясь от активов. В общей сложности, напомнил представитель кредитора, задолженность "Сибмоста" перед различными структурами составляет более 8 млрд рублей.

Представитель должника, в свою очередь, отметил, что Экспобанк прибегает к таким мерам, чтобы принудить к исполнению своих обязательств основного должника - "Сибмост". Он также подтвердил ранее озвученную в суде информацию о готовящейся сейчас сделке, направленной на финансовое оздоровление "Сибмоста", суть которой не раскрывается.

Банкротство Кошкиных и "Сибмоста"

Экспобанк подал иск о банкротстве Кошкина 3 июля. Согласно материалам суда, его задолженность составляет 178,7 млн рублей. Банк также потребовал банкротства его сына.

В начале июля 2016 года строительная компания "Орион" - субподрядчик строительных работ на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт", которые вел "Сибмост", - потребовала его банкротства. В мае того же года суд постановил взыскать с "Сибмоста" в пользу "Ориона" 21,2 млн рублей. Согласно материалам суда, кредиторские требования к компании превысили 800 млн рублей.

В дело о банкротстве вступили также Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк, Федеральная налоговая служба. Кредиторские требования в размере более 4 млрд рублей заявил и Сбербанк, но позднее отказался от них. При этом, по данным СПАРК, у банка находится в залоге техника компании на общую сумму более 2,3 млрд рублей.

В 2016 году, по данным СПАРК, "Сибмост" сократил количество заключенных новых контрактов более чем в шесть раз по сравнению с 2015 годом.