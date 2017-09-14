Около 3 кг синтетических наркотиков изъяли у жителя Приморского края в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Новосибирске жителя Приморья, подозреваемого в торговле наркотиками. В арендуемом им гаражном боксе изъяты 2,9 кг "синтетики" и оборудование для фасовки, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали 23-летнего жителя Приморского края, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Позже при обыске в гаражном боксе полицейские обнаружили тайник, где подозреваемый хранил 2,9 кг наркотиков, весы, упаковочный и фасовочный материалы. Специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области установили, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения.

Как выяснили оперативники, мужчина в течение полугода сбывал наркотик через интернет. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере"). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Задержанный содержится под стражей. Сотрудники полиции устанавливают каналы поступления наркотиков, а также лиц, причастных к его незаконному обороту.