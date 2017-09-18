СК в Кузбассе проводит проверку по факту попытки суицида заключенных в колонии

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КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Кемеровской области проводят проверку по факту попытки суицида нескольких заключенных колонии строго режима № 37 в поселке Яя. Информация об инциденте в колонии поступила от сотрудников ГУФСИН по региону, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону в понедельник.
"Поступил рапорт от сотрудников ГУФСИН. По факту покушения на самоубийство проводится доследственная проверка, также проводится проверка по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" (со стороны сотрудников колонии - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.
В следственном управлении уточнили, что осужденным была оказана медпомощь, их здоровью ничего не угрожает. "По предварительной информации, попыткой суицида заключенные пытались высказать свое недовольство из-за технического осмотра камеры сотрудниками колонии", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе ГУФСИН по региону корреспонденту ТАСС сообщили, что обстановка в колонии стабильная, материалы направлены в правоохранительные органы и прокуратуру. "Члены Общественного наблюдательной комиссия Кемеровской области совершают обход учреждения, беседуют с осужденными для проверки информации", - сказала собеседница агентства.