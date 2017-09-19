Суд приостановил работу турбазы на Ольхоне из-за нарушений экологических норм

Почти миллион заявок подано на покупку билетов на матчи ЧМ-2018Спорт 19 сентября, 12:11
ФАС продлила срок рассмотрения заявки об объединении "Яндекс.Такси" и UberЭкономика и бизнес 19 сентября, 12:02
ФАС проводит анализ ранжирования ответов в поисковых системах Google и "Яндекс"Экономика и бизнес 19 сентября, 11:59
Власти Новосибирской области не намерены запрещать показ "Матильды", несмотря на угрозыКультура 19 сентября, 11:49
Федеральная грузовая компания в августе увеличила объем перевозок на платформах на 21%Транспорт 19 сентября, 11:47
Француз Окон продлил контракт с командой "Формулы-1" "Форс Индия" на сезон-2018Спорт 19 сентября, 11:41
Сельский стартап: оставить Латвию ради нижегородской глубинкиВ стране 19 сентября, 11:28
"Рособоронэкспорт" с начала года законтрактовал более 100 тысяч автоматов КалашниковаЭкономика и бизнес 19 сентября, 10:58
Будогосский заявил, что у него нет оснований покидать пост главы судейского корпуса РФССпорт 19 сентября, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 сентября. Работа туристической базы "Байкальский острог" на острове Ольхон в Иркутской области приостановлена из-за нарушений экологического законодательства. Решение поддержали суды двух инстанций, сообщает во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.
Проверка ведомства показала, что зачастую бани и стоянки для автомобилей владельцы турбаз организуют, не оформляя разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. Сточные воды из выгребных ям, утверждают в прокуратуре, попадали в грунт, а воду для базы брали из Байкала, при этом у хозяев не было права пользования озером.
"Ольхонский районный суд удовлетворил требования прокурора, обязав собственника базы устранить нарушения экологического законодательства, приостановив эксплуатацию базы до их устранения", - говорится в сообщении пресс-службы. В прокуратуре добавили, что владелец базы обжаловал решение о закрытии базы. Однако Иркутский областной суд оставил его без изменения, и оно вступило в законную силу.
Отмечается, что прокуратура региона проводила проверки туристических баз Ольхона из-за роста турпотока, что, по мнению ведомства, негативно сказывается на экологической ситуации.
"Сохранение уникальности природы озера Байкал и центральной экологической зоны является одной из наиболее актуальных проблем Прибайкалья. Особенное значение имеет недопустимость негативного воздействия на заповедную зону острова Ольхон, переживающего тяжелый период в связи с резким возрастанием количества туристов", - пояснили в прокуратуре.