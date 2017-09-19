Суд приостановил работу турбазы на Ольхоне из-за нарушений экологических норм

ТАСС, 19 сентября. Работа туристической базы "Байкальский острог" на острове Ольхон в Иркутской области приостановлена из-за нарушений экологического законодательства. Решение поддержали суды двух инстанций, сообщает во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверка ведомства показала, что зачастую бани и стоянки для автомобилей владельцы турбаз организуют, не оформляя разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. Сточные воды из выгребных ям, утверждают в прокуратуре, попадали в грунт, а воду для базы брали из Байкала, при этом у хозяев не было права пользования озером.

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"Ольхонский районный суд удовлетворил требования прокурора, обязав собственника базы устранить нарушения экологического законодательства, приостановив эксплуатацию базы до их устранения", - говорится в сообщении пресс-службы. В прокуратуре добавили, что владелец базы обжаловал решение о закрытии базы. Однако Иркутский областной суд оставил его без изменения, и оно вступило в законную силу.

Отмечается, что прокуратура региона проводила проверки туристических баз Ольхона из-за роста турпотока, что, по мнению ведомства, негативно сказывается на экологической ситуации.

"Сохранение уникальности природы озера Байкал и центральной экологической зоны является одной из наиболее актуальных проблем Прибайкалья. Особенное значение имеет недопустимость негативного воздействия на заповедную зону острова Ольхон, переживающего тяжелый период в связи с резким возрастанием количества туристов", - пояснили в прокуратуре.