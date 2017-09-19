Новый разрез введен на шахте "Евраза" в Кузбассе

МЕЖДУРЕЧЕНСК /Кемеровская область/, 19 сентября. / ТАСС/. Участок открытых горных работ (разрез) введен на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе. Об этом сообщил во вторник генеральный директор "Распадской угольной компании" Сергей Степанов.

"Сейчас наша стратегическая задача - расширить марочный портфель, чтобы полностью обеспечить металлургов "Евраза" углем необходимых им марок. Начало открытой добычи на "Распадской-Коксовой" - важный шаг в этом направлении", - сказал он. На участке добывается уголь дефицитных марок, востребованных металлургами.

В компании уточнили, что открытая добыча позволит шахте "Распадская-Коксовая" увеличить производственные показатели: в течение ближайших двух-трех лет объем угля, добытого на поверхности, достигнет 1 млн тонн.

Как сообщал ТАСС, объем добычи "Распадской угольной компании" (РУК) в 2016 году составил 21,6 млн тонн угля, прирост к 2015 году - 5,2%. Объем реализации готовой продукции увеличился на 5,5% - до 15,5 млн тонн.

РУК осуществляет функции управляющей организации в отношении угольных активов ПАО "Распадская" и "ОУК "Южкузбассуголь", которые входят в состав "Евраза" - одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, Казахстане, на Украине, в Европе, США, Канаде и Южной Африке.

Основной акционер "Евраза" - кипрская компания Lanebrook (63,23% голосующих акций), бенефициарами которой являются бизнесмен Роман Абрамович (30,76% "Евраза"), Александр Абрамов (21,2%), президент Evraz Александр Фролов (10,58%) и неисполнительный директор Evraz Евгений Швидлер (3,06%). Акционерами Evraz также являются структуры бывших владельцев "Распадской" Геннадия Козового и Александра Вагина, которым принадлежит 5,85% и 5,79% голосующих акций "Евраза" соответственно.