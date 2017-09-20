В Иркутске создан институт для привлечения студентов из стран БРИКС

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ИРКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Байкальский институт БРИКС (БИ БРИКС) создан на базе Иркутского технического университета (ИрНИТУ) для привлечения студентов из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, сообщила в среду пресс-служба вуза. К 2020 году на англоязычные программы планируется набрать 400 человек.
"Институт намерен создать научно-образовательный хаб для экспорта российского образования и способствовать интернационализации, продвигая бренд вуза в Бразилию, Индию, Китай и Южную Африку. БИ БРИКС планирует выйти к 2020 году на набор в 400 человек на все англоязычные программы и организовать международный обмен", - говорится в сообщении.
Институт будет готовить экспертов по "зеленой" экономике (способствующей снижению негативного влияния на окружающую среду - прим. ТАСС), инженеров-технологов со знанием эко-стандартов, а также экономистов и управленцев с уклоном в специфику стран БРИКС. На первом этапе будут запущены программы по информационным технологиям и облачным данным, прикладной экологии, бизнесу в странах БРИКС.
Планируется, что институт поможет ИрНИТУ войти в топ-100 предметного Шанхайского рейтинга и топ-300 предметного рейтинга Quacquarelli Symonds (QS).