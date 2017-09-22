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Международный фестиваль театров кукол открылся в Омске

Сибирь
22 сентября, 16:44 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Свои спектакли покажут почти два десятка театров из 14 стран

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ОМСК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. V Международный фестиваль театров кукол открылся в пятницу в Омске. Почти два десятка театров из 14 стран покажут свои спектакли в рамках мероприятия.

"Это самый масштабный фестиваль кукольников на территории Сибири, в котором примут участие 19 театров из 14 стран мира. Впервые к нам приехали представители из Бразилии и Казахстана. Фестиваль стремится представить все разнообразие форм современного кукольного искусства, но в программе этого года сделан акцент на теневой театр и его синтез с анимацией и компьютерной графикой", - рассказала ТАСС представитель организатора фестиваля - Омского государственного театра кукол "Арлекин" Анастасия Толмачева.

Всего для участия в фестивале в Омск приехали более 180 человек из Армении, Белоруссии, Болгарии, Бразилии, Израиля, Ирана, Казахстана, Китая, Польши, Словении, Финляндии, Франции, Японии и нескольких регионов России.

По словам Толмачевой, впервые в фестивале примет участие "Невиданный театр" из Болгарии, в труппу которого входят незрячие актеры. "Они играют теням и светом, не видя их, и рисуют вживую на огромном экране образы теней, полагаясь только на внутренний взгляд и интуицию", - пояснила собеседница агентства.

Фестиваль, учредителями которого являются театр "Арлекин" и правительство Омской области, проходит в Омске с 22 по 27 сентября. В последний день мероприятия международное жюри, в которое вошли ведущие специалисты из разных стран, определит победителей в 14 номинациях.

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