Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Построенные военными четыре моста через Енисей обеспечили переброску войск в Сибири

Сибирь
26 сентября, 6:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

По словам помощника командующего войсками ЦВО полковника Ярослава Рощупкина, железнодорожники перекрыли нормативы, наведя мосты через реку, скорость течения которой превышала 3 метра в секунду

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Железнодорожные войска навели четыре моста общей протяженностью более 1 тыс. метров через основное русло и протоки Енисея, обеспечив масштабную переброску войск на тактико-специальных учениях в Южной Сибири. Об этом во вторник сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"По замыслу учений, противник с помощью высокоточного оружия разрушил мост на административной границе Красноярского края и Республики Хакасия. Поднятые по тревоге подразделения под прикрытием армейской авиации восстановили сообщение, оборудовав более 10 км путей в обход поврежденного участка магистрали. Для преодоления водных преград солдаты и офицеры навели 450-метровый наплавной мост НЖМ-56 через основное русло Енисея и три рамных эстакады (моста) из комплекта РЭМ-500 через его протоки", - отметил Рощупкин.

Рощупкин добавил, что действия мостовиков позволили перебросить через сибирскую реку воинский эшелон с техникой и колонну главных сил горной мотострелковой бригады, которая была переброшена в район проведения учения с территории Тувы. "Скорость течения Енисея на участке работ превышала 3 метра в секунду, что не помешало железнодорожникам перекрыть установленные нормативы и подтвердить, что абаканская железнодорожная бригада укомплектована штучными профессионалами, заслужившими по итогам учения высокую оценку", - цитирует пресс-служба командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого.

"В учении, которое продолжалось более двух недель, приняли участие около 2 тыс. военнослужащих, более 500 единиц военной и специальной техники, подразделения МЧС, РЖД, регионального минздрава и других органов власти", - уточнил Рощупкин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Онкологи дали негативный прогноз американскому сенатору Джону Маккейну
2
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
3
Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД
4
МВД: по уточненным данным, в ДТП на Кубани погибли шесть человек
5
ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе
6
Никита Михалков официально выведен из состава попечительского совета Фонда кино
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама