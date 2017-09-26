Построенные военными четыре моста через Енисей обеспечили переброску войск в Сибири

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Железнодорожные войска навели четыре моста общей протяженностью более 1 тыс. метров через основное русло и протоки Енисея, обеспечив масштабную переброску войск на тактико-специальных учениях в Южной Сибири. Об этом во вторник сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"По замыслу учений, противник с помощью высокоточного оружия разрушил мост на административной границе Красноярского края и Республики Хакасия. Поднятые по тревоге подразделения под прикрытием армейской авиации восстановили сообщение, оборудовав более 10 км путей в обход поврежденного участка магистрали. Для преодоления водных преград солдаты и офицеры навели 450-метровый наплавной мост НЖМ-56 через основное русло Енисея и три рамных эстакады (моста) из комплекта РЭМ-500 через его протоки", - отметил Рощупкин.

Рощупкин добавил, что действия мостовиков позволили перебросить через сибирскую реку воинский эшелон с техникой и колонну главных сил горной мотострелковой бригады, которая была переброшена в район проведения учения с территории Тувы. "Скорость течения Енисея на участке работ превышала 3 метра в секунду, что не помешало железнодорожникам перекрыть установленные нормативы и подтвердить, что абаканская железнодорожная бригада укомплектована штучными профессионалами, заслужившими по итогам учения высокую оценку", - цитирует пресс-служба командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого.

"В учении, которое продолжалось более двух недель, приняли участие около 2 тыс. военнослужащих, более 500 единиц военной и специальной техники, подразделения МЧС, РЖД, регионального минздрава и других органов власти", - уточнил Рощупкин.