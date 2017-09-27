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Директор Омского речного порта подозревается в невыплате почти 190 тысяч рублей зарплаты

Сибирь
27 сентября, 8:09 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, сентября. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело

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НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора Омского речного порта по подозрению в невыплате зарплаты, задолженность составляет почти 190 тысяч рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По материалам проверки Омской транспортной прокуратуры Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России в отношении генерального директора ОАО "Омский речной порт" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы")", - говорится в сообщении.

Проверка установила, что гендиректор порта с 1 января по 31 июля 2017 года не в полном объеме выплачивал заработную плату работникам, из-за чего на предприятии образовалась задолженность в сумме более 187 тысяч рублей.

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