Команда Алтайского края перед фестивалем молодежи в Сочи пройдет курс тимбилдинга

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Команда Алтайского края перед участием во Всемирном фестивале молодежи и студентов пройдет курс подготовки, который будет включать в себя в том числе тимбилдинг, сообщили в среду в пресс-службе правительства Алтайского края.

"От Алтайского края на форум поедут 47 человек - 27 участников и 20 волонтеров. Обучающий курс разбит на два дня", - сказали в пресс-службе. Как уточнили ТАСС в управлении спорта и молодежной политики региона, первый блок будет включать в себя образовательный курс по современной ситуации в мире, в том числе политической. "Второй блок - тренинги по командообразованию, их проведет представитель педагогического университета", - добавила собеседница агентства.

Как рассказала ТАСС кандидат педагогических наук, директор Центра социального проектирования и молодежных инициатив Алтайского государственного педуниверситета Ирина Рыбина, тимбилдинг проводится для того, чтобы сплотить участников команды.

"Эта аудитория достаточно разноплановая - разный возраст, все очень активные, и каждому есть, что показать. Задача, чтобы они работали командой, друг друга поддерживали и презентовали край как туристический объект, аграрный комплекс, как регион, благоприятный для внедрения инновационных технологий", - сказала она.

Как добавили в управлении, в числе выбранных участников от Алтайского края - студенты и молодые специалисты, которые проявили себя в различных областях.

"Кандидаты проходили отбор: помимо того, что они заполняли заявку, в которой надо было рассказать о себе, с ними проводили... собеседование... Среди участников и студентка медуниверситета, и инженер в информатике энергохолдинга, и геоэколог-старший научный сотрудник Института водных и экологических проблем СО РАН, и другие", - добавили собеседница агентства.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран мира.