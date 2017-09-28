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Товарооборот Омской области со странами ШОС и БРИКС вырос в 2017 году на 40%

Сибирь
28 сентября, 11:24 UTC+3 ОМСК ОМСК 28, сентября. /ТАСС

Почти половина работающих в регионе совместных предприятий созданы с участием капитала стран этих содружеств

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ОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. Товарооборот Омской области со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) вырос за первое полугодие 2017 года почти на 40%. Об этом заявил в четверг губернатор региона Виктор Назаров на Третьем форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

"Для Омской области участие в объединениях ШОС и БРИКС имеет весомое значение. Только в первом полугодии 2017 года наш товарооборот с этими странами вырос почти на 40%. В том числе с основными партнерами: с Казахстаном - на треть, с Китаем - в 2,3 раза", - цитирует пресс-служба правительства Омской области губернатора.

По словам Назарова, в 2016 году товарооборот региона со странами-членами ШОС и БРИКС составил порядка $330 млн или 43% всего объема внешнеторгового оборота Омской области.

Губернатор отметил, что почти половина работающих в Омской области совместных предприятий созданы с участием капитала стран этих содружеств. "У нас действуют 209 организаций с участием Казахстана, 38 - Китая, 17 - Узбекистана, 12 - Киргизии, 4 - Таджикистана, 1 - Индии, - рассказал Назаров. - Эти цифры говорят о высоком уровне интеграции с нашими партнерами из стран ШОС и БРИКС".

Третий форум малого бизнеса регионов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в Уфе 28-29 сентября. В течение двух дней свыше 1,3 тысячи участников мероприятия обсудят возможности цифровой экономики, развитие экспортного потенциала, создание безбарьерной торговли и перспективы молодежного предпринимательства.

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