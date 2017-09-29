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На трассе в Кузбассе ввели участок после капремонта, который проводился впервые за 30 лет

Сибирь
29 сентября, 10:51 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 29, сентября. /ТАСС

На участке протяженностью 18 км капитально отремонтировали 12 пересечений и примыканий с устройством переходно-скоростных полос

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КЕМЕРОВО, 29 сентября. /ТАСС/. Дорожники завершили капитальный ремонт участка дороги на федеральной автотрассе Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области, который проводился впервые за 30 лет.

"Сегодня мы открываем федеральный объект капитального ремонта "Обход Кемерово". Реконструкция этого участка дороги проведена впервые (за 30 лет - прим. ТАСС). Работы выполнены с опережением графика на месяц", - сказал в пятницу на церемонии открытия первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

По данным "Сибуправдора", стоимость работ на участке протяженностью 18 км составила 565 млн рублей. Капитально отремонтировали 12 пересечений и примыканий с устройством переходно-скоростных полос, водопропускные трубы, ликвидировали участок концентрации ДТП, на котором дополнительно обустроили переходно-скоростные полосы, и многое другое.

Как сообщил журналистам начальник "Сибуправдора" Дмитрий Тулеев, капремонт участка повысит безопасность дорожного движения, а также позволит частично разгрузить дороги Кемерово (по областному центру также проходит участок федеральной трассы - прим. ТАСС), по которым в том числе проезжал транзитный транспорт. "Дорога прослужит долго - лет 20 по гарантии", - добавил он.

Замначальника "Сибуправдора" Евгений Стипурин сообщил журналистам, что в целом протяжённость участка федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области составляет около 450 км (из более чем 1,8 тыс. км трассы - прим.ТАСС). "На сегодня 86% находится в нормативном состоянии. Это нормальный процент, который должен быть у нас по России", - сказал он.

В оперативном управлении "Сибуправтодора" - федеральные автомобильные дороги Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-256 "Чуйский тракт", А-320, Р-402 в границах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей.

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