Минприроды предлагает не проводить экологическую экспертизу ряда объектов у Байкала

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минприроды России предлагает уточнить перечень объектов для проведения экологической экспертизы федерального уровня на Байкальской природной территории, в частности, ведомство планирует исключить необходимость проведения экспертизы при строительстве жилых домов, объектов здравоохранения и образования. Соответствующий документ размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Законопроектом, предлагается исключить из объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня проектную документацию ряда объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах буферной экологической зоны и экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории.

"В частности, планируется исключить необходимость проведения экспертизы в этих зонах при строительстве объектов, которые оказывают минимальное негативное воздействие на окружающую среду, жилых домов и объектов здравоохранения и образования", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, изменения не приведут к увеличению экологической нагрузки на Байкальскую природную территорию, но снимут излишние ограничения для социально-экономического развития прибайкальских регионов.

Одновременно законопроектом предлагаются изменения в закон "Об охране озера Байкал" и в Градостроительный кодекс РФ для упрощения процедуры подачи документов для проведения государственной экологической экспертизы проектной документации, объектов строительства.